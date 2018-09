Tilsa Lozano habla por primera vez tras entrevista de Miguel Hidalgo con Beto Ortiz [VIDEO]

Luego que Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, fuera entrevistado por Beto Ortiz tras el polémico video que salió del comunicador social en el programa de ‘Válgame Dios’, la exmodelo, Lozano salió al frente y comentó sobre la conversación de ambas figuras.

Hidalgo señaló que jamás le fue infiel a la exvengadora y asume su error. "El 95% de mi vida con Tilsa (Lozano) ha sido felicidad. A mí me molesta que por cinco minutos. Tampoco me voy a ser el samaritano... yo cometí el error de salir a una discoteca y digo error porque no era la forma en que me debí comportar...quizás ese error fue esa coquetería que estuvo de más porque yo tengo una persona que está en casa y eso le afecta", señaló en su momento Miguel Hidalgo.

Al ver las imágenes de la entrevista, Tilsa Lozano se pronunció y no dudó en decir que “siempre será una familia con el padre de sus dos niños”. Pese a que se mostró un poco reacia con las cámaras de ‘Válgame Dios’ indicó: "Es un momento delicado y prefiero guardar silencio. Lo último que yo quiero es generar discordia o problemas".

Tilsa Lozano sostuvo que este problema se resolverá en cuatro paredes por lo que no dio más detalles. "Sí claro, por supuesto (lo vamos a solucionar en privado). Somos una familia y vamos a ser una familia siempre, somos padres de dos niños maravillosos", comentó para las cámaras de ‘Válgame Dios’.

Como se sabe, Tilsa Lozano regresó a la televisión como jurado permanente del reality 'Los 4 finalistas, baile’ de Latina. Tal parece, que la exmodelo ocupó el lugar de la bailarina profesional Pachi Valle Riestra.