Ariana Grande: “Estoy triste y enojada”

La cantante Ariana Grande utilizó su cuenta de Instagram para despedir al rapero Mac Miller de 26 años, quien perdió la vida hace una semana, producto de una sobredosis. Ambos tuvieron un noviazgo de dos años y grabaron el tema ‘The Way’ (2013).

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo por encima de todo. Lo siento mucho por no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente lo busqué. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”, compartió a sus más de 128 millones de seguidores, junto a un video de una cena con el artista.

¿sobredosis?

Según un nuevo reporte de TMZ, el rapero Mac Miller llevaba varias horas fallecido cuando lo encontraron los servicios de emergencia. El medio estadounidense señala que los paramédicos que ingresaron a su residencia, tras el llamado que recibieron al 911, declararon que Miller sufrió un paro cardíaco.

Además, indican que el cantante habría organizado una fiesta en su casa en San Fernando Valley, la noche anterior a su muerte. Sin embargo, TMZ agrega que alguien habría limpiado la casa del cantante antes que llegara la policía, para que no encontraran restos de alcohol y drogas. El hecho fue confirmado por las autoridades, ya que no registraron rastros de alguna sustancia prohibida.

En tanto, la familia de Miller aún está a la espera de los resultados del informe toxicológico. El rapero tuvo problemas con las drogas desde los 15 años. ❧