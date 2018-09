Tilsa Lozano: Miguel Hidalgo habló por primera vez de Juan Manuel Vargas [VIDEO]

En entrevista con el programa 'Beto a saber' de ATV, el comunicador Miguel Hidalgo se refirió por primera vez de la exrelación entre el futbolista Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano.

Con cierta incomodidad, la pareja de Tilsa Lozano tuvo que responder a las preguntas del periodista y finalmente tuvo que hablar del pasado amoroso de la madre de sus dos pequeños hijos.

Respecto a las comparaciones que se han generado entre Miguel Hidalgo y el futbolista, el empresario contestó: "Para nada (las comparaciones) no me fastidian. Nunca he tenido un problema por ese tema en especial".

Cuando Ortiz le consultó si se consideraba un "admirador" del integrante de Universitario de Deportes, Miguel Hidalgo dijo: "No, por supuesto que no soy un admirador. Dados los acontecimientos no podría ser yo admirador de una persona".

Tras la insistencia de Beto Ortiz con las preguntas sobre Juan Manuel Vargas, el padre de los hijos de Tilsa Lozano pidió que la entrevista se centrara en él y en 'La Vengadora': "Como él no me ha hecho nada, esta entrevista debería ser sobre Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano".

"Aquí hay una honorabilidad de una familia que está siendo perjudicada por todo esto y me parece injusto y no va conmigo mezclar a otras personas", agregó el popular "Miguelón".

Sobre si tiene pensado en casarse con Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo respondió: "El casamiento es un tema bien complejo porque para mí hay otras prioridades como es el colegio de mis hijos".

Miguel Hidalgo confiesa aquello que le disgusta de Tilsa Lozano

Entre las cosas que aclaró Miguel Hidalgo fue que “tienen problemas como cualquier otra pareja” y sobre algunas infidencias sobre lo que significa tener una relación con una persona tan conocida en el

“Para los medios nosotros siempre hemos sido una pareja de príncipes (...) lo digo porque todo ha sido felicidad, todo esta bien, nunca se pelean, se van a comer de la mano, nunca tienen problemas... Eso no pasa ni en los cuentos. Nosotros somos una pareja normal, hay momentos malos, pero ahi estamos remando”, indicó.

“A veces compito con Tilsa, a mi me gusta la tranquilidad, soy un tipo más tranquilo que ella” empezó diciendo Miguel Hidalgo sobre su relación con la ex Vengadora.

“Pero ella tiene esas cosas que no me gustan, porque esta el show de la televisión y la vida real (...) y yo soy de la vida real (...) Cuando ella cierra la puerta lo hace muy bien, antes de eso no me gusta”, agregó.

Ante esta confesión, Beto Ortiz le pidió especificar qué es lo que no le gusta de Tilsa Lozano, debido a las declaraciones que dio. A lo que Miguel Hidalgo señaló: “No quise decir eso. En todo caso, no me gusta el show de la televisión, ella me encanta cuando esta haciendo televisión y cuando no. Pero me gusta más cuando cierra la puerta y no vemos televisión”.