Karen Schwarz quiso mostrar su lado más sexy, pero Cachaza la opaca

Aunque es poco usual que Karen Schwarz muestre más de la cuenta en televisión abierta. Esta vez, la presentadora quiso hacer algo distinto y mostró su abdomen en su programa 'En Exclusiva'.

Este momento se dio en pleno programa en vivo de 'En Exclusiva', donde Karen Schwarz y sus panelistas hablaron de la figura de Milett Figueroa. Todos coincidieron con que la modelo tiene una silueta envidiable y ante ello, la esposa de Ezio Oliva no quiso quedarse atrás y se levantó su polo para mostrar su abdomen.

Así es, Karen Schwarz enseñó su abdomen en televisión y recibió los halagos de las panelistas. Al escuchar los buenos comentarios de sus compañeras, la conductora invitó a Cachaza (una de las panelistas del programa) para que también muestre su diminuta cintura.

Todos quedaron sorprendidos por la fornida silueta de Cachaza, quien finalmente terminó por opacar a Karen Schwarz.

La presentadora de 'En Exclusiva' se rió de la situación y también quedó admirada por el abdomen de la brasileña: "Esto no es nada, Cachaza tiene el verdadero cuerpo. Acá todavía estoy fofa".

Tras los halagos de las panelistas y de Karen Schwarz, Cachaza dijo: "La gente dice que me he hecho abdominoplastía, quiero aclarar de que no, esto es natural. Sí, se puede hacer (abdominoplastía), hay un doctor que está diciendo que me lo hice".

Desde su salida de 'Esto es Guerra', la brasileña continúa con su arduo trabajo en el gimnasio y tiene una de las figuras más envidiables de la televisión.