Mónica Sánchez: "A mí me han conquistado siempre por el estómago"

La actriz Mónica Sánchez, es la invitada especial, este fin de semana, del programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', que emite América Televisión, los domingos a las siete de la noche., donde le tocó vivir la experiencia de cocinar en 20 minutos. "Fue una locura, adrenalina, cuando estaba cocinando no escuché las indicaciones de mamá Rosa (Ana María Jordán), pero fue muy divertido. Me gustó ser parte del programa porque siento que es un formato original y, además, es un espacio donde honramos a la cocina, que es un lugar tan especial en la vida de nosotros los peruanos", dijo, acompañada, precisamente de con Paul Martin y Ana María Jordán, sus compañeros en 'De vuelta al barrio'.

Caracterizada como Malena, su personaje en la popular serie 'De vuelta al barrio', la destacada actriz confesó que en la vida real no cocina. "No cocino ni en la ficción ni en la vida real, y no tengo ninguna culpa al respecto. No soy una gran cocinera, si tengo que hacerlo lo hago, pero no es algo que elijo hacer. Pero eso sí, me encanta comer rico, soy una buena comensal, una gran compañera de mesa. Si tu cocinas, pues yo te llevo un buen vino y te hago la mejor compañía y tertulia", dijo en un alto de las grabaciones del espacio que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Cuando le preguntaron si jamás, entonces, no había conquistado por el estómago, contestó "A mí me han conquistado siempre por el estómago. Un buen partner para mí, tiene que saber cocinar, atender, elegir un buen vino y tener una buena conversación. Esto es un hermoso preámbulo para cualquier encuentro en la vida. Y no solo en el amor, lo que traigo desde chico es que los proyectos y las amistades nacen en la sobremesa. A los peruanos la comida nos hermana, es una linda forma de dar afecto". Además, la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio', reveló que aprendió a comer sano desde chica. "Entonces, no me cuesta tener buenos hábitos: no como ají y prefiero una sazón suave. Pero también disfruto mucho de una buena cena y sí, me tiento con un pollo a la brasa, cuando hay que tentarse y sin culpa alguna".