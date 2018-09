Rodrigo González se burla de 'Miguelón' y lo compara con Cristian Domínguez [VIDEO]

Tras la entrevista de Miguel Hildago en el programa ‘Beto a Saber’, una de las primeras figuras del espectáculo local que se pronuncio al respecto, fue Rodrigo González, quien dio a entender que las palabras de la pareja de Tilsa Lozano en televisión, no tuvieron concordancia.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial del popularmente conocido como Peluchín en Instagram, publicó una fotografía de Miguel Hildago junto a un extenso mensaje sarcástico sobre la entrevista que ofreció a ATV.

“Viendo a Miguelón respondiendo las preguntas que le hace Beto me da la impresión que Tilsa se consiguió la versión Chimoltrufia con colaboración especial de Cantinflas del "Loco Vargas"... como dice una cosa, dice otra”, se puede leer en el post de Rodrigo González.

“Quedarías mejor diciendo lo que parece que tienes ganas de decir : ‘ya pues me pase de pen**** apretando así en público, pero ya no me jo*** que me quiero amistar’”, dice la publicación que supera los 13 mil Me Gusta o Corazones.

Lo que más llamó la atención de la publicación en Instagram, fue que el conductor de ‘Válgame Dios’ comparó al popular Miguelón con el cantante de cumbia, Christian Domínguez y la explicación que dio sacó más de una broma entre los internautas.

“La versión punta hermosa de Christian Domínguez, necesito un #gravol después de escucharlo, que manera de marear. Ya está”, escribió Peluchín.

Esta es la publicación de Rodrigo González haciendo referencia directa a Miguel Hidalgo en Instagram:

Aquí les dejamos un extracto de la entrevista de Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano para el programa ‘Beto a Saber’ en ATV: