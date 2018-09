Famoso actor quiere interpretar a Batman tras rehabilitación de Ben Affleck

Luego que Ben Affleck fuera llevado a rehabilitación tras sus problemas con el alcohol, se empezó a especular quién sería el nuevo Batman. Algunos nombres ya se especularon en los medios internacional pese a que Warner Bros aún no ha definido bien quién ocupará ese lugar en la pantalla grande.

Uno de los primeros en que se han ofrecido a realizar el rol fue Jon Hamm, recordado por su personaje de "Don Draper" en la exitosa serie Mad Men. El actor expresó su interés por convertirse en el próximo Batman de la pantalla grande.

"Creo que encajaría en el traje, tendría que entrenar mucho, pero estoy seguro de que haría una versión interesante… Y si me tocan el hombro y me piden que lo haga, ¿por qué no?", señaló el actor de 47 años durante una entrevista para The Hollywood Reporter.

"Todo dependería del guión, por supuesto, de lo interesante y bien construida que esté la trama", agregó Hamm. El ganador de los Globo de Oro sostuvo que desde pequeño le encanta los comics. "Me encantan los cómics, y llevo leyéndolos desde que tenía nueve años, o incluso menos. Estoy bastante familiarizado con el mundillo".

Jon Hamm

Otro de los nombres que se vocean es el de Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow en la reconocida serie de HBO ‘Game of Thrones’. Sería el elegido para representar al ‘Caballero de la noche’.

Este rumor ha sido muy comentado en las redes sociales puesto que como se sabe, Matt Reeves, director de la nueva película de Batman, mencionó que quiere hacer a Bruce Wayne mucho más joven que la versión vista en la cinta ‘Batman vs Superman’, por lo que Harrington calzaría perfecto para el personaje.