‘Clavito’ festeja su séptimo aniversario con gran concierto en Lima

El cantante Robert Muñoz bota la casa por la ventana por su séptimo aniversario denominado “7 años maravillosos”. Este gran concierto se celebrará por primera vez en Lima este sábado 15 de setiembre en el Complejo Santa Rosa en Santa Anita.



En esta espectacular fiesta, el popular “Clavito y su chela” va retribuir el inmenso cariño de su público por eso show durará más de 12 horas y será totalmente gratuito. Ese día habrá artistas invitados, 5 orquestas, danzas típicas y muchos regalos para sus fans.

“Va ser una gran fiesta. Todo está casi listo para ese día de fiesta. Son 7 años maravillosos llevando mi música por el país y el mundo. Quiero celebrar con mi gente porque me debo a ellos, sin mis fans no sería nada”, expresó muy feliz el cumbiambero.



El cantante precisó que ha seleccionado sus mejores temas para interpretarlos con todo el corazón como: Por qué serás así, Siento que no puedo vivir sin ti, No me vayas olvidar y Mix Don Mario. Además, va cantar su nuevas canciones con tiene mucho sentimiento y que son parte de su nueva producción musical que pronto lanzará.



Finalmente, Robert Muñoz, contó que va estar acompañado de su amor Andrea Fonseca que en el mes de noviembre da a luz una hermosa niña de nombre Andrea Caeli. El artista indica que Dios le está dando una gran bendición por todo lo que acontece en su vida familiar y profesional.



“Soy el hombre más feliz del mundo porque no solo tengo a mi lado a una gran mujer sino que voy a tener una bella hija, agradezco a Dios por tanta dicha. Por eso pienso componer un tema para mis dos grandes amores”, puntualizó.