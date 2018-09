Comparan a Vania Bludau con Kim Kardashian por foto en Instagram

¡Igualitas! Vania Bludau colgó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su rostro y usuarios destacaron que tiene un gran parecido con la famosa estadounidense Kim Kardashian. La imagen fue todo un éxito pues la modelo peruana asegura que pertenece al clan Kardashian - Jenner con su nuevo look.

“Aquí estoy #virgo #peruvian #vaniabludau #portrait #woman #ready #ican #me #28 #kkw #kardashian dicen #happybirthday #godblesseveryone #face #iloveyou”, señaló como descripción de la instantánea de Instagram. Además, Vania Bludau señaló en uno de los hashtag que colocó en el pie de la foto que es toda una Kardashian.

En la foto se le ve a la exchica de reality posar al natural, casi sin maquillaje y con un peinado poco común. Este look es muy utilizado por la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ para sus sesiones de fotos y eventos que asisten.

Los usuarios de Instagram al ver la imagen aseguraron que parece a Kim. “@kimkardashian tu clon en versión peruana y con unas cuantas cirugías menos", "Parecida a Kim kardashian", "Te pareces a Kim Kardashian", "Ahora es la nueva kardashian", "Pareces una de las Kardashian", "Pensé que eras una kardashian pero en versión natural", "En esta pic te pareces a Kim", "¿Kim eres tú? Jejeje churra natural", son algunos de los comentarios que se leen en Instagram al ver la publicación.

Hasta el momento la foto de Vania Bludau tiene 33 mil ‘Me gusta’ y la mayoría de mensajes elogian su belleza. Otros comentarios resaltan también que Vania Bludau tenía cierta semejanza a la pintora mexicana Frida Kahlo, Micaela Bastidas, Sarita Colonia y María Parado de Bellido.