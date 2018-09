Nicole Faverón se casó y deslumbró con su vestido de novia [FOTOS y VIDEO]

Nicole Faverón se casó por civil con el empresario minero Jonas Nitschack en el Club de las Lagunas en La Molina, el último sábado. Vía Instagram, la modelo peruana colgó un extenso texto del momento que vivió junto a su esposo, y acompañó la publicación con una fotografía donde luce feliz con su esposo en su boda.

Hace unas horas la psicóloga colgó una imagen del momento mágico y romántico que vivió junto a las personas que la aman. En la instantánea se le ve a Nicole Faverón lucir radiante al lado de su esposo mientras que una tercera persona capta el momento.

“Sé tan feliz que no sepas si vives o sueñas, leí una vez, y este fin de semana me casé con el mejor hombre que alguien podría soñar. Son tantas las personas que fueron cómplices de esta aventura que no sé por dónde empezar. Hoy quiero agradecer al equipo que creó e hizo realidad cada detalle mágico presente en nuestra boda”, comentó la modelo peruana en su cuenta de Instagram.

Nicole Faverón lució un largo vestido blanco con cola; mientras que el novio optó por un traje azul oscuro con una corbata michi guinda.

Los recién casados celebraron una fiesta que incluyó un show de acrobacia en telas. Luego fue el turno del primer baile al ritmo de la canción de Elvis Presley "Can’t Help Falling In Love". Videos y fotografías se compartieron en Instagram del momento especial que vivió Nicole Faverón y Jonas Nitschack.