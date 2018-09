Brunella Horna: "Ni Richard ni yo, apostábamos por la relación"

Cuando se reveló el romance entre Brunella Horna y el congresista Richard Acuña, muchas voces se alzaron en contra y más de una figura del espectáculo se mostró escéptico. Desde entonces, ha pasado un año en la que la pareja ha sabido demostrar que su relación ha sabido enfrentar todas las adversidades y hoy, aseguran, se mantienen firmes y felices.

"Estamos felices y estables, muy contentos. Acabamos de cumplir un año", dijo Brunella quien será una de las participantes en la jornada de solidaridad Teletón. Con 21 años, es consciente que es muy joven para casarse, aunque tiene claro que, muchas veces, la edad no es importante. "La edad no importa para casarse, nosotros estamos muy bien. Pero no quiero apresurar las cosas, a veces, a veces por eso no funcionan. Ahorita estamos en una etapa de seguir conociéndonos, de disfrutar, trabajar. Ya cuando mi vida y trabajo estén más estables, de repente tomemos esa decisión".

Cuando se le preguntó qué ha sido lo más difícil es su relación con el congresista, respondió: "Muchas veces la gente cree que mis tiendas o lo que luzco es porque Richard me regala, y no es así. Yo trabajo duro y él también lo hace y por los peruanos, aunque justos paguen por pecadores, pues no se le reconoce la labor que hace. Los errores de otras personas se lo atañen y yo, como su pareja, también recibo esos golpes, pero estoy segura de lo que es mi novio. Sé que hace un buen papel, él es una persona que viene de abajo y ha luchado mucho. ¿Si me he enfrentado a muchos prejuicios desde que estoy con Richard? Claro que si, ni nosotros mismos apostábamos por la relación, disfrutábamos el momento, los dos veíamos de largas y complicadas relaciones, no queríamos nada serio. El me presionó para formalizar (ríe) y la verdad no me arrepiento".

Finalmente, la rubia, respondió si ya conocía a los hijos del congresista. "No los conozco. Richard es un papá A 1 y lo demuestra todos los días. No he compartido con los niños porque son muy pequeños y es un proceso que tienen que pasar. No quiero chocar con los sentimientos de sus hijos, que pueden preguntarse por qué se separaron sus padres, quién soy yo. Cuando todo esté más estable, será el momento", dijo Brunella, tras anunciar la jornada de solidaridad Teletón, que se realizará este 14 y 15 de setiembre.