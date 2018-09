Instagram: Hija de Kim Kardashian se maquilla sola y sorprende a internautas [VIDEO]

North West, hija de Kim Kardashian provocó diversas reacciones luego de que la socialité publicara dos videos en las que se ve a la pequeña de cuatro años de edad como si fuera toda una experta en maquillaje.

A través de su cuenta personal en Instagram, específicamente en la sección de Insta Stories, la socialité compartió dos cortos clips en las que deja ver a su primogénita utilizando brochas y polvos para maquillarse.

Según se pueden ver en las imágenes la integrante de Keeping Up With The Kardashians estaría en el salón de belleza o tal vez en un camerino siendo atendida por su pull de estilistas, pero lo que llamó la atención fue que en vez de aparecer ella, la protagonista es la hija de Kanye West.

North West Kardashian acaba de cumplir cuatro años y al parecer ya le agarró el gusto al mundo del glamour, debido a la meticulosa forma como exparce los polvos con la brocha sobre su rostro.

Estos videos han provocado que sus seguidores reacciones de diferentes maneras, unos riendo por tratarse de una travesura de niña y otros juzgando nuevamente la manera en cómo Kim Kardashian educa a su hija.

Estos son los videos que compartió la socialité en Instagram:

