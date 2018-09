Karen Schwarz revela los planes en su matrimonio [VIDEO]

Karen Schwarz se pronunció sobre el giro que dará su relación matrimonial tras la decisión de Ezio Oliva de irse a radicar a México. "Son los planes que hay como parte de su trabajo. Ya se va para octubre o quizá noviembre a radicar a México, es parte de los sacrificios por su crecimiento laboral y solo nos queda acomodarnos a esa nueva etapa. Lamentablemente yo no lo podré acompañar porque tengo también trabajo así que de momento será él quien tendrá que estar yendo y viniendo para poder estar juntos", dijo.

"No creo que la distancia afecte nuestro matrimonio, solo es una etapa en la que de alguna manera nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación", agregó la conductora. Lo que si descartó es que por el momento estén pensando en aumentar la familia. "Se deslizó que yo estaba embarazada, pero eso no es verdad. Hay planes sí de darle un hermanito o hermanita a mi hija Antonia, pero por ahora no, eso va a tener que esperar que Ezio concrete sus planes en México. Calculo que en un año o quizá año y medio ya podemos empezar la búsqueda".

De otro lado Karen se refirió a su programa Exclusiva en Panamerica. "Creo que la propuesta ha sido aceptada por el público, el programa ha crecido en cuanto a auspiciadores por lo cual estamos felices. La única meta que tenemos cada día es divertir al televidente y creo que lo estamos logrando" dice. "Por ahora estoy dobleteando porque también estoy en el programa Yo Soy. Me siento feliz y agradecida de ser parte de ese programa que también lleva entretenimiento a las familias".

Antes de finalizar, Karen contó que participará de la nueva edición de la Teletón que se desarrollará este viernes y sábado. "Voy a participar por segundo año como telefonista recibiendo las llamadas de la gente que quiera colaborar. Espero que podamos llegar a la meta de los 11 millones 700 mil soles porque los niños de la clínica San Juan de Dios lo necesitan".