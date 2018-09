Instagram: hermano de Ariana Grande dedica intenso mensaje a Mac Miller

Estamos a casi una semana del fallecimiento de Mac Miller y poco a poco el entorno del cantante viene procesando la noticia. Fueron diversos artistas, quienes dedicaron diversos mensajes, pero hasta hoy que el hermano de Ariana Grande se pronunció al respecto.

La relación entre Ariana Grande y Mac Miller duró dos años, fue tiempo suficiente para que Frankie Grande recordará lo mejor del rapero en un extenso y emotivo mensaje que publicó en su cuenta personal de Instagram.

“Estoy con el corazón roto por la muerte de Malcolm. Él era un buen amigo y fue maravilloso para mi hermana. Él fue el motivo por el que fui al centro de rehabilitación donde me desintoxicaron de todas las drogas, alcohol y medicamentos que estaba tomando, cuando no podía imaginar vivir sin ellos”, se lee al inicio del mensaje que va acompañado de la foto del rapero y suma más de 315 mil Me Gusta y Corazones.

“La adicción es una enfermedad TERRIBLE ... muchas personas sufren de adicción como yo y muchas de ellas están perdiendo. Aquellos de nosotros que estamos luchando con la adicción debemos ser fuertes. Debemos continuar trabajando duro sobre nosotros mismos todos los días y ayudarnos unos a otros. Nuestra enfermedad es fuerte pero SOMOS MÁS FUERTES y me comprometo a trabajar cada momento de mi vida para mantenerme sobrio y estar a disposición de los demás”, continúa la extensa dedicatoria.

A este mensaje en Instagram, el hermano de Ariana Grande, añadió una linea de prevención del suicidio e hizo hincapié en su situación de desintoxicación.