Manager de Justin Bieber revela las adicciones y difíciles momentos que pasó el cantante

Scooter Braun, el manager de Justin Bieber y otros grandes artista, ofreció una entrevista en la que habló sobre la vida y algunos secretos de estrella pop, específicamente cuando empezó a tener graves problemas con la justicia.

Estas confesiones las ofreció en el podcast 'The Red Pill de Van Lathan' en referencia a la vida del ex de Selena Gomez en 2014, cuando tuvo una serie de conflictos con la prensa, fans e incluso su arresto a los 19 años.

“Hubo un momento en que me iba a dormir y me preocupaba que lo iba a perder. Pensé que iba a morir. Creí que se iba a dormir y por tanta ‘porquería’ que se metía en su sistema no despertaría jamás”, indicó Braun.

“Estábamos viviendo en el infierno porque él estaba en un lugar oscuro”, confesó. Asimismo, reveló que todos sus allegados empezaron a sugerirle que se interne en rehabilitación, pero hizo caso omiso.

“Solía gritar y gritarme, y quería sacar música, quería hacer una gira, pero pensé que si lo hacía, moriría. Entonces, simplemente me negué”, agregó con respecto a la personalidad del prometido de Hailey Baldwin.

Pese a los malos momentos, Scooter Braun, dijo que nunca lo abandonaría, debido a que piensa cumplir aquella promesa que le hiciera cuando tenía 13 años.

Todo este “infierno” (como el manager lo calificó) culminó cuando el cantante empezó a ir a la iglesia y todo por su propia decisión.

“Creo que hizo una elección consciente para sí mismo para cambiar, creo que durante un año y medio fallé miserablemente tratando de ayudarlo, porque durante año y medio no cambió ... No fue hasta que un día se despertó y dijo: 'Oye, necesito hablar contigo, ya no quiero ser esa persona'”, agregó el manager de Justin Bieber.