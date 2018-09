Ponen en duda continuidad de Henry Cavill en Superman

Gran revuelo causó la noticia que publicó The Hollywood Reporter respecto a que El Superman que conocemos de Man of Steel, Batman vs. Superman y Justice League colgaba la capa y se rompía su relación con Warner.

Según informó la publicación, el parecer, el distanciamiento entre el actor británico y Warner comenzó cuando el estudio le pidió hacer un cameo en la película Shazam, pero Cavill se negó alegando problemas de agenda.

Diversas fuentes culpan al reciente fichaje de Cavill en el papel protagonista de la serie de Netflix sobre las novelas de ‘The Witcher’.

Otras hipótesis argumentan que ese fichaje se produjo después de que el estudio decidiera prescindir de Superman, pues Warner quiere retomar su universo cinematográfico DC cambiando a Superman por Supergirl, con una película en solitario.

Sin embargo, el representante de Cavill, Dany García, ha desmentido todo en Twitter: “Estén tranquilos, la capa sigue en su clóset. @wbpictures ha sido y continuará siendo nuestro colaborador, mientras se desarrolla el universo DC”. ❧