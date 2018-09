Angelina Jolie arma estrategia para quedarse con la custodia de sus 6 hijos [FOTOS]

Angelina Jolie ha sido muy cautelosa durante mucho tiempo con la exposición de sus seis hijos frente a las cámaras de los fotógrafos; sin embargo, en los últimos días fue vista por las calles de Los Angeles con los menores de edad. Al parecer la actriz de Hollywood quiere mostrar una imagen de madre responsable y centrada ante los tribunales. ¿Será una estrategia para quedarse con la custodia de sus hijos?

La protagonista de “Maléfica”, que anunció su separación con Brad Pitt en 2016, fue fotografiada en varias ocasiones con su hijo mayor, Maddox, y hace unos días se fue de compras con Pax y Zahara.

En enero de este mismo año viajaba con toda familia a París, donde se reunió con Brigitte Macron para defender varias causas sociales, y un año antes, en marzo de 2017, no dudó en llevarse a los pequeños a Camboya, donde la directora se encontraba promoviendo su último proyecto, First They Killed My Father.





Brad y Angelina fueron una de las parejas más populares y glamorosas de Hollywood hace un par de años, hoy pelean por la custodia de sus seis hijos: Maddox (17), Pax (14) , Zahara (13), Shiloh (12) y los mellizos Knox y Vivienne (10), ante los tribunales de Estados Unidos y su divorcio.

Pitt (54 años) y Jolie (43 años) han tardado 18 meses en llegar a un primer acuerdo de divorcio. Un acuerdo que la actriz ha empañado tras la reciente acusación que ha hecho sobre al actor de no pagar la pensión de los niños.

A inicios de agosto, los abogados de la ganadora de un Oscar presentaron documentación en la Corte Suprema de Los Ángeles que exigían que Pitt pagará 50% de los gastos de los niños. Los abogados del actor respondieron y aseguraron que el intérprete ha pagado más de 1,3 millones de dólares en "recibos y facturas para el bienestar de Jolie y los niños” y, además, le ha prestado a Jolie 6,9 millones de euros para que comprara la vivienda en la que ahora reside.