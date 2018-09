Vanessa López arremete contra Carlos Barraza: “Me agredió y me fue infiel" [VIDEO]

Este miércoles 12 de septiembre el conductor de televisión Rodrigo González utilizó sus redes sociales, una vez más, para promocionar el contenido de ‘Válgame Dios’, su programa de entretenimiento en Latina.

El protagonista esta vez será Carlos ‘Tomate’ Barraza, pues su aún esposa lo dejará mal parado con sus declaraciones. No es noticia que Vanessa López tilde de “infiel” al salsero, pero lo que casi nadie sabía es que el cantante le habría maltratado.

Si bien Vanessa López no especifica que fue víctima de agresión física, la joven reveló que ambos se fueron a las manos. “Este miércoles a las dos en ‘Válgame Dios’... dice que fue víctima de agresiones y que soportó sus infidelidades. ¡Exclusivo! La esposa exesposa de ‘Tomate’ Barraza rompe su silencio”, se escucha decir a la reportera Kathy Sheen en el video que compartió ‘Peluchín’ en su cuenta de Instagram.

“Han habido forcejeos. Si ya engañas en un matrimonio, todo se viene abajo. Carlos es grosero, él no piensa antes de hacer las cosas”, expresa por su parte Vanessa López.

Cabe recordar que hace unos días Vanessa López reveló que el líder de Los Barraza le fue infiel en al menos cuatro ocasiones y que ahora él mantiene un romance con su entrenadora.

“Yo sé que a muchos les debe aburrir lo mismo y se preguntarán ¿por qué Vanessa tiene que publicar todo? Simplemente por la sencilla razón de que no me gusta que perturben mi tranquilidad”, escribió López en Instagram sobre el ex conductor de Latina.

La guapa modelo compartió en su Instagram mensajes en los que su ex entrenadora, a quien conoció por intermedio de Barraza, le confiesa estar saliendo con su ex esposo. La deportista le envió pantallazos confirmando el amorío con el salsero.

“Solo quiero que conozcan que el señor (Tomate) no tiene límites, menos la señorita (no) tiene códigos. Imagino que también me engañó, estando casado conmigo por cuarta vez. No estoy dolida, menos despechada”, añadió López.