Don Quijote en ‘modo’ claun

Inspirado en la clásica literatura Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, vuelve a escena el espectáculo teatral Casi Don Quijote en su tercera temporada.

La obra que nace de una creación colectiva entre la directora y el elenco cuenta la historia de cuatro actores que son rechazados en el mundo del teatro, entonces deciden crear su propio proyecto y llevan a escena la historia de Don Quijote en su propia versión.

“Transformar en el lenguaje claun una obra literaria considerada una de las más grandes del mundo ha sido motivador. Y contar esta historia con una doble actuación en la que cada uno del elenco interpreta a un actor y a la vez escenifican la literatura nos ha dado la licencia para jugar y divertirnos con la historia”, anota la directora Paloma Reyes de Sá.

La obra que se estrena este 22 en el teatro Mario Vargas Llosa, protagonizada por Manuel Gold y en la que participan Lizet Chávez, César García, Francisco Luna y Fiorella Kollmann, fomenta además el conocimiento del teatro por dentro.

“El mostrar a los niños y a las familias en general el proceso de creación de una obra nos va a ayudar a enseñarles cómo se trabaja en equipo, cómo afrontar las peleas y las discusiones en un grupo de trabajo, van a ver cómo salen los egos y las envidias y cómo pueden logran sobreponerse a todo ello por un único objetivo”, anota Manuel Gold.

“Básicamente lo que se narra en la primera parte de la obra es más o menos lo que pasa con los actores en la vida real, muchas veces no les aprueban un proyecto o simplemente no los llaman y ante esa falta de trabajo no pueden quedarse de brazos cruzados y por eso deciden hacer algo propio”, acota para luego comentar el principal mensaje que promueve la puesta en escena.

“La obra busca enseñarles a los chicos que sigan sus sueños, que sean fieles a sus creencias a ellos mismos y que no se rindan”.

Esta tercera entrega de la obra producida por Gestus Escuela Producciones llega con una nueva integrante, Saskia Bernaola. “Ella se suma al elenco como la narradora, una especie de cuentacuentos y además se suma a la parte musical, realiza personajes variados y de alguna manera nos carga de energía”, anota la directora.

“La diferencia de las anteriores temporadas es que en esta estoy yo, soy la novedad”, dice Saskia con el humor que la caracteriza. “Había dejado de actuar en teatro hace un buen tiempo, pero el año pasado fui a ver la obra con mi hija y me dieron ganas de estar en el elenco. Ese deseo se transformó en realidad y eso es una muestra de que los sueños se pueden lograr, y precisamente de eso trata la obra. Tiene un mensaje dentro de una historia divertida”. ❧