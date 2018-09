Acusan a Flavia Laos de operarse el abdomen y ella responde en Instagram

Luego de pasar unos días por Europa con Mayra Goñi, Flavia Laos ya se encuentra en Lima para retomar sus compromisos laborales. La actriz peruana colgó algunas fotografías en Instagram luciendo su anatomía fitness pero algunos cuestionaron su figura pues aseguran que se hizo “algunos arreglitos” pues aseguran que en tan poco tiempo no puede obtener tener esos resultados.

Flavia Laos subió de manera constante instantáneas luciendo su cuerpo; sin embargo, algunos criticaron que “parece una mujer plástica” pues consideran que entró a una sala de operaciones.

Justamente en la última foto de la modelo peruana en Instagram aparece luciendo su bikini y una vincha roja que amarra su cabello rubio, dejando ver su abdomen plano, pero lo que no esperó es recibir críticas de parte de algunos usuarios de Instagram.

"Que feo ombligo. Ese es armado. Te has hecho abdominoplastía. Ya para la mano porque te has hecho tantas cosas sin necesitarlo que en vez de arreglarte te estás fregando todo el cuerpo y la cara. Consejo, sácate un poco de tetas que se te ve horrible no va con tu tamaño pegaste de exagerada", se lee en el mensaje de una usuaria en Instagram.

El comentario obtuvo más de 500 ‘Me gusta’ en la red social. Por eso, no pasó desapercibido por Flavia Laos. La actriz decidió responderle a la usuaria de manera irónica. "¿Abdominoplastía? jajajaja ok. ¿Algo más?", contestó Flavia Laos vía Instagram.