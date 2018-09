Blanca Rodríguez sube foto al desnudo de Juan Manuel Vargas en Instagram [VIDEO y FOTO]

Rodrigo González entrevistó a Tilsa Lozano sobre los polémicos videos del padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo, pero este lunes 10 de agosto la exvengadora volvió a recordar a su expareja Juan Manuel Vargas y aseguró que en su momento “hubo dos mujeres engañadas”, en referencia a ella y Blanca Rodríguez, quien actualmente mantiene una relación con el jugador de Universitario de Deportes. Sin embargo, una imagen que Blanca colgó en Instagram sorprendió a sus fans, pues subió una foto del deportista como Dios la trajo al mundo.

"Yo no era la única mujer engañada, yo creo que ahí hubo dos mujeres perjudicadas. A dos personas le mintieron, a dos personas engañaron", expresó la exmodelo sobre su romance con el futbolista.

Además, sostuvo que solidariza con Blanca Rodríguez pues sabe lo que es vivir engañada. "Yo me solidarizo con todas las mujeres que hemos vivido un engaño alguna vez porque duele. (...) Yo creo que todas las personas somos diferentes, creo que no es una situación similar y no me voy a poner a dar detalles", sostuvo Tilsa lozano sin dar mayores detalles sobre su oculto romance con el 'Loco' Vargas.

Ante esto, Rodrigo González le comentó lo que Blanca Rodríguez publicó en Instagram y minutos después lo borró. “Blanca compartió una imagen del 'Loco' Vargas como Dios lo trajo al mundo. Aunque al parecer luego se arrepintió y la eliminó”, sostuvo ‘Peluchín’. Tilsa Lozano no le dio importancia a la foto y aseguró que no es el momento para hablar sobre su ex.

En la imagen se aprecia a Juan Manuel Vargas desnudo sobre una cama durmiendo mientras que otra persona le tomó la foto. Al parecer Blanca Rodríguez se arrepintió que borró la instantánea de Instagram. ¿Qué quiso decir con esa imagen en la red?