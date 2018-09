Julio Iglesias sobre su retorno al escenario: "No imaginan lo que significa para mi"

El cantante español Julio Iglesias regresó al escenario el lunes con un concierto que ofreció en Uzbekistán. “No pueden imaginar lo que significa estar de vuelta después de dos años, es maravilloso. Gracias a la fortaleza de mi mente y mi corazón”, manifestó el artista ante un auditorio con 5.000 personas.

Iglesias, cantó en el Istiqlol Palace sus icónicos himnos en español, inglés, francés e italiano como Me Olvidé de Vivir, Amor Amor, Hey, Me Va, Me Va y Natali. El intérprete, que este 23 de septiembre cumplirá 75 años, ha tenido los últimos meses presentaciones privadas, pero desde diciembre de 2016 no lo hacía en forma masiva.

Pese a su reaparición y buen ánimo, el círculo más próximo al artista, evita dar detalles de cómo se encuentra de salud, y los pocos que hablan revelan que tiene problemas de movilidad relacionados con su espalda y la operación a la que fue sometido en 2015. Con los años, la dolencia se ha ido agudizando y por eso, Julio Iglesias ha extremado cuidados y no se separa en ningún momento de su fisioterapeuta.

Su entorno más cercano asegura que pasa mucho tiempo nadando y haciendo ejercicio en la piscina, "pero su deterioro físico es notable". De cualquier manera, Julio Iglesias ha mostrado gran entusiasmo con su regreso a la música, al punto que tiene programadas más presentaciones este 1 y 2 de octubre en Dubái, el 6 en Tel Aviv, y el 17 en Moscú.

Sin embargo, el ex esposo de Isabel Presley, está inubicable para Javier Santos, el hombre de 40 años que asegura ser hijo suyo y quien ha iniciado un proceso para que se le reconozca como tal. Sin embargo, en vista de que Iglesias no recibe las notificaciones judiciales, Santos apelará a comparar los resultados de su ADN con los hijos reconocidos de Julio Iglesias.