Paul McCartney: "Vi a Dios durante un viaje psicodélico"

Paul McCartney tiene 76 años y se mantiene vigente, sin duda alguna. El recordado 'Beatle', quien recientemente, lanzó al mercado su último álbum, 'Egypt Station' con 16 melodías inéditas, sigue llenando estadios y auditorios, donde muestra la vitalidad propia de un veinteañero. Por si fuera poco, sigue sorprendido a sus fans de cuando en vez y lo más reciente fue en Nueva York, donde los pasajeros del Metro en la estación Grand Central, lo encontraron, lográndose un momento inolvidable y que fue transmitido en YouTube.

En todo este tiempo, el músico no ha dejado de trabajar un minuto. Y hace unos días, sorprendida ante su energía, una periodista lo interceptó y le pidió que revelara cuál era la fuente de su juventud y sensualidad. La respuesta de Paul fue inmediata:'Sexo, drogas y rock and roll'. El cantante, además, usa sus redes sociales para contestar algunas interrogantes de sus fans. A través de su cuenta de Twitter, un seguidor le preguntó: "Hablas de muchos temas sociales en tu álbum, como el bullying y el calentamiento global. ¿Cuál era tu objetivo o razonamiento para hacer estas canciones? !Son geniales!". Él le respondió: "¡Oh gracias! Son temas que me interesan y lo lindo de ser un compositor de canciones es que a veces puedes hacer una diferencia con un tema. Si no lo exageras o te conviertes en un predicador, creo que puede influenciar el pensamiento de la gente de manera positiva."

Y precisamente, durante la promoción con su disco 'Egypt Station', el exbeatle ha dado una entrevista a The Sunday, donde ha revelado que cree haber visto a Dios, durante un viaje psicodélico. El mítico cantante, señaló que "fue algo enorme... una pared enorme que no podía ver desde arriba, y yo estaba abajo. Y cualquiera diría que es solo la droga, la alucinación, pero sentimos que habíamos visto algo superior". McCartney también habló de permitirse creer que sus seres queridos perdidos, incluyendo a su fallecida esposa Linda, lo miran 'desde arriba'.