Actriz de 'Sex and the City', denuncia campaña sucia en su contra

Cynthia Nixon, la actriz que interpretó a 'Miranda Hobbes' en 'Sex and the City' y quien lucha para ser electa la primera mujer gobernadora de Nueva York, bajó en la preferencia de los ciudadanos, según una encuesta del Siena College. Su máximo rival es, el actual gobernador Andrew Cuomo, con quien precisamente, sostuvo un debate a fines de agosto. Pese a la intensa campaña de Nixon, a pocos días de las elecciones del jueves próximo Cuomo lidera las encuestas con un 63%, contra 22% para la actriz de izquierda. A fines de julio, en el sondeo anterior de Siena College, el gobernador Cuomo obtenía un 60%, contra 29% para su contrincante.

"Aunque la campaña de Nixon habla de una mayor asistencia a las urnas de votantes nuevos, más jovenes y más progresistas, no parece que esto la ayude, incluso si esto sucede", dijo Steven Greenberg, encuestador del Siena College. Cuomo, de 60 años, lidera de lejos las encuestas entre los menores de 35 años y entre quienes se autodefinen como liberales, según la encuesta. También la supera entre las mujeres, con una ventaja de 48 puntos. ¿Qué ha dicho Nixon de 52 años?. La actriz y activista ha rechazado el sondeo y señaló que solo tomaba en cuenta la opinión de los demócratas del 'establishment'. El gobernador, hijo del fallecido gobernador de Nueva York Mario Cuomo,fue criticado el fin de semana por festejar la construcción de un puente que cruza el río Hudson cuando éste presenta problemas de seguridad. Cuomo también admitió un 'error' cuando el fin de semana su campaña envió un email colectivo sugiriendo que Nixon es indiferente ante el antisemitismo, una acusación sin fundamentos.

El gobernador aseguró que no estaba al tanto de ese correo. Nixon, que tiene hijos judíos y fue el domingo a la sinagoga para festejar el Año Nuevo judío, no se ha quedado callada y acusó a Cuomo de liderar una campaña para 'ensuciarla'. Nixon espera seguir el camino de varias candidatas mujeres o que pertenecen a minorías y han destronado a hombres demócratas en esta temporada de elecciones primarias, pese a que los sondeos no las daban como favoritas.