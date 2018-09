Rodrigo González tildó a Magaly Medina de “picona” y ella lo ningunea

Los dimes y diretes entre las figuras de Latina no cesan, días después de la entrevista que ofreció Tilsa Lozano en ‘Válgame Dios’. Rodrigo González tildó a Magaly Medina de “picona” en su cuenta de Twitter y la periodista no dudó en pronunciarse.

En una entrevista con un medio local, Magaly Medina ninguneó al popular ‘Peluchín’ añ asegurar que no le interesa responderle al conductor ‘Válgame Dios’, quien además de ser su amigo, es su ahijado televisivo.

“Qué flojera responderle, ja, ja, ja. Mi vida no gira solo en torno a la tele, hoy (ayer) estoy almorzando con mi familia. Mi hermana está aquí, estamos disfrutando a la familia y planeando mi viaje”, dijo Medina para el diario Trome.

Como se recuerda, Rodrigo González llamó “picona” a Magaly por criticar a Tilsa Lozano, recordando que la ‘vengadora’ quiso cobrar por sus exclusivas declaraciones. “Que nos cuenten cuánto cobró. Con lagrimones incluido, ¿habrá subido la tarifa?”, manifestó Medina a en su cuenta de Twitter.



Debido a que Rodrigo defendió su entrevista, Magaly Medina le pidió a su ahijado que no se involucre en sus peleas. "Mi lío es con Tilsa y no sé por qué él (Peluchin) se dio por aludido. Nadie lo invitó a esa fiesta, ja, ja, ja… El que se ‘pica’ en televisión, pierde (...) que me dejen tener mi pelea sola, que nadie se meta, aquí no hay que arañarse por otros… ¡ah, es que me olvidaba!, mi amigo ‘Pelu’ ahora es ‘amiguis’ de la Tilsa", dijo Magaly Medina en una entrevista con un diario local.

Rodrigo González no dudó en responderle nuevamente y lo hizo el domingo vía Twitter, donde le recordó que ella también le pagó a Tilsa Lozano para una entrevista en vivo, pero que se quedó con ganas de hacerle varias preguntas debido a que un contrato con la ‘vengadora’ le prohibió a hablar de algunos temas personales.

"El protagonismo acá es la pelea entre Tilsa y Miguel, no de Magaly, eso lo primero. 'Maga', yo no tengo la culpa que tú aceptaste condiciones previas para evitar preguntas molestas a Tilsa cuando la tuviste enfrente, tu piconería y revanchismo te juegan malas pasadas. Disimula 'amiguis'", expresó el conductor de ‘Válgame Dios’.



Mientras Magaly Medina define su futuro en la televisión, la conductora contó que emprenderá una nueva aventura y opinó sobre su video bailando huaino que se viralizó en las redes sociales. “Viajo con mi esposo para asistir al matrimonio de una amiga (...) Solo bailo como si estuviera divorciada y no es así”, concluyó.