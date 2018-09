Dorita Orbegoso paraliza la TV con atrevido 'Thalía challenge' en vivo

Lo hizo a su manera. La cantante mexicana Thalía ha puesto de moda el challenge viral que lleva su nombre. Las figuras del espectáculo local no han sido ajenos al cumplimiento de este reto viral. La última en realizarlo ha sido la bella modelo peruana Dorita Orbegoso, quien cumplió con este divertido baile y canción en el programa 'En boca de todos', que emite América TV.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria Dorita Orbegoso mostró cómo se divirtió en el programa 'En boca de todos' mientras cumplía con el 'Thalía challenge'. Ella compartió algunos videos a través de sus historias en la red social.

La ex participante de 'Combate' llegó al programa de América TV luciendo un sexy vestido con aberturas en los lados. Apenas pisó el canal la recibieron con la canción "me oyes, me escuchas" de Thalía. Ella realizó unos atrevidos movimientos con los que ocasionó la reacción de los panelistas del show, sobretodo del 'locutor de moda', Carloncho.

El conductor del programa 'En boca de todos' no dudó en acompañar a Dorita Orbegoso en el cumplimiento de este 'Thalía challenge'. La modelo peruana compartió en su cuenta de Instagram los mejores momentos que vivió en América TV.

La ya famosa 'Karol G peruana' recibió una serie de comentarios por parte de sus fieles seguidores, quienes no dudaron en manifestarle lo hermosa que se veía con ese sexy vestido negro que poseía un pronunciado escote y también dejaba ver sus tonificadas piernas.

La empresaria y animadora de eventos ha sumado más de 67 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.