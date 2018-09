Un superhéroe atípico en ‘The Innocents’

Una historia de amor en un cuento de ciencia ficción es uno de los principales ingredientes de ‘The Innocents’, serie original de Netflix que se encuentra disponible en la plataforma. Protagonizada por Percelle Ascott y Sorcha Groundsell, la serie plasma el drama en el que la adolescente June tiene habilidades sobrenaturales para transformarse en otra persona. Su condición la vuelve una persona peligrosa para la sociedad, pero Harry está decidido a defender su amor por encima de cualquier prueba, incluso, arriesgando su propia vida. Sobre ello el actor británico Percelle Ascott conversó con La República y otros medios latinos.

¿Cómo ha sido lograr la química con tu compañera de reparto Sorcha Groundsell?

La química se dio de manera muy rápida para nosotros, eso fue algo bonito y orgánico. Prácticamente pasamos de las audiciones, de hablar de la contratación con la productora a las grabaciones, casi fuimos como los personajes que están descubriendo esta relación. A nosotros nos pasó algo muy similar a ellos y eso creo que sirvió como respaldo para la relación de Harry y June.

Tu personaje de Harry es como un héroe atípico, dispuesto a todo en defensa del verdadero amor...

Así es y lo interesante de construir a mi personaje fue el no hacer a Harry plano. Le pude dar personalidad, hacer que diga en qué cree, durante los primeros episodios situarlo dentro de un conflicto con el que está luchando mientras busca entender lo que pasa. Creo que solo a través de su amor por June, Harry es capaz de llegar a donde quiera, pero no es un viaje fácil. Por otro lado, también creo que June es mucho más fuerte que Harry sobre tomar elecciones a lo largo de su viaje. Harry es, de hecho, inestable emocionalmente, pues no siempre puede lidiar con lo que está pasando y evidentemente no es como los superhéroes clásicos a los que les sale todo bien. Él toma decisiones a lo largo del camino, pero no todas son buenas, aprende de sus errores y trata con las consecuencias de la misma forma en la que hacemos todos en la vida diaria.

¿Qué opinión te merece que una serie juvenil de amor explore en el terrero de lo sobrenatural?

Creo que el hecho de que una persona pueda transformarse en otra no había sido explorado de forma profunda como aquí, donde lo tratamos como una condición médica, no como una cuestión imaginaria ligada a las emociones. Esos factores dan a nuestra serie credibilidad dentro de la ciencia ficción, más allá de si es protagonizada por jóvenes. Combinar ese tema con una relación adolescente creo que es muy atractivo. El cambio de formas es parte de, pero no es lo único sobre lo que va a girar esta historia. Tiene muchas cosas interesantes.

¿Qué crítica es la que esperas de esta primera temporada, siendo además tu debut en Netflix?

‘The Innocents’ no es una típica historia de amor o de ciencia ficción, es mucho más ambiciosa, toma muchos riesgos. Primero, estoy agradecido de que en esencia exista y lo que espero es que pueda servir de inspiración para muchos otros shows diversos. Lo importante es seguir empujando los límites de los géneros y contar nuevas historias interesantes.

¿Hay planes de una segunda temporada?

En términos de historia, sí. Los escritores están trabajando... Por mi parte, esta primera entrega fue genial. Ir a trabajar era divertido. Con esta serie no vamos a salvar vidas, solo somos actores, y lo digo de buena forma, solo interpretamos una historia sobre nuestra identidad y las relaciones de pareja. Pero en general la serie es un viaje para sentirte a gusto en tu propia piel y eso creo que sí ayudará a que la gente se identifique.❧