Yola Polastri se quiebra en conferencia de prensa al hablar de delicada operación

Yola Polastri no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre su gran lucha por un aneurisma cerebral. Así es, la reconocida animadora infantil hizo su primera aparición pública tras delicada operación y se reencontró con la prensa nacional en conferencia.

En declaraciones para los medios, Yola Polastri narró el día en que su doctor le diagnosticó un aneurisma cerebral. "El doctor me dijo que no espere tanto, estaba en total riesgo y peligro", contó.

Además, la animadora añadió que su edad no le favorecía: "Caminaba como un gato, como si el terreno fuera minado porque me habían dicho que podía explotar... la gente se muere de derrame cerebral".

Así mismo, Yola habló de sus miedos al ser intervenida. "Mi operación ha sido un éxito rotundo... yo tenía mucho miedo de despertar y que mi familia me dijera que no podía caminar, que me había quedado parapléjica", expresó.

Recordemos que la popular 'Chica de la tele' pasó 4 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica particular, luego le dieron de alta para que pueda recuperarse desde la comodidad de su hogar.

El neurocirujano que le atendió a la animadora infantil, Henry Pacheco, señaló que la intervención a la que fue sometida Yola Polastri no tuvo complicaciones, pese a la hipertensión que tiene la 'Chica de la tele'.

Para la felicidad de sus seguidores, Yola Polastri se encuentra con mejor ánimo y dio una conferencia de prensa en el distrito de Miraflores.