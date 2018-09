Nicola Porcella tras ser vinculado con Leslie Shaw: "la conozco desde el colegio"

Luego que Nicola Porcella y Leslie Shaw fueron captados en Miami, el integrante de 'Esto es Guerra' tuvo un enlace en vivo con el programa 'En Boca de Todos' y fue claro al hablar de la relación amical que tiene con la cantante peruana.

"Yo me he venido a Miami por trabajo, y cuando ya he estado acá, sí ha estado Leslie, porque Leslie está viviendo acá en Miami, está grabando acá. Yo he estado con otro amigo y varios otros que nos hemos juntado para ir al concierto de Ozuna. Así que es mentira que estoy en una relación y tanta cosa", señaló.

"Yo a Leslie (Shaw) la conozco desde el colegio casi y cuando yo venía por acá la llamé a ella y a unos amigos más para salir. No tiene nada de malo", agregó el capitán de 'Los Guerreros'.

Nicola insistió en decir que Leslie Shaw es su amiga de años. "Leslie ha sido mi amiga años de años. Ella está viviendo acá porque está grabando (sus canciones) y le está yendo súper bien", sentenció.

Recordemos que Leslie Shaw y Nicola Porcella están siendo relacionados como pareja ante las distintas imágenes que se han visto en Instagram donde se les ve juntos y muy felices. Ahora que la reconocida cantante está en Miami (Estados Unidos) porque trabaja en su nuevo material musical.

Ambos personajes de la televisión asistieron al concierto de Ozuna y estuvieron recorriendo las playas de Miami. Los videos de Nicola y Leslie dieron de qué hablar porque el "guerrero" acaba de terminar su relación de años con Angie Arizaga.