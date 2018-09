¿‘Válgame Dios’ con Tilsa Lozano venció a ‘En boca de Todos’?

Tras el ‘ampay’ a Miguel Hidalgo en una conocida discoteca con otras mujeres, Tilsa Lozano rompió su silencio el viernes en ‘Válgame Dios’, programa donde se dieron a conocer las comprometedoras imágenes del padre de los dos hijos de la ‘vengadora’.

Tilsa Lozano ofreció unas exclusivas declaraciones en ‘Válgame Dios’ y al parecer la producción del programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre espero que el rating del espacio de entretenimiento aumente.

Si bien ‘Válgame Dios’ incrementó ligeramente su audiencia, el rating que registró el pasado viernes no fue suficiente para derrotar a su competencia directa: ‘En boca de todos’.

Según las cifras conocidas este lunes 10 de septiembre, ‘Válgame Dios’ registró 7.7 y se ubicó en el puesto 14, mientras que ‘Enbocadetodos’ obtuvo de rating 10.1 puntos y quedó en el puesto 12.

Por otro lado, la competencia de la mañana quedó así: ‘América Espectáculos’ se ubicó en el puesto 9 con 10.9 puntos de rating, mientras que ‘En Exclusiva’ (Puesto 69) y ‘En Casa’ (Puesto 33) registraron 1.6 puntos y 3.5 puntos, respectivamente.



Los cinco programas más vistos del viernes 7 fueron ‘De vuelta al barrio’, ‘Mi esperanza’, ‘Esto es Guerra’, ‘América Noticias’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

ENTREVISTA A TILSA

Al inicio de la entrevista, Tilsa Lozano contó que para ella fue una sorpresa el ‘ampay’, donde su pareja Miguel Hidalgo aparece en un discoteca divirtiéndose con sus amigas; pese a que siempre salían cada uno por su cuenta.



"Para mí si han sido una sorpresa estas imágenes, en el sentido de que, la gente que nos conoce, sabe que en realidad él sale por su lado, yo puedo salir por el mío, sobre todo desde que nació Massimo, porque tratamos de que uno de los dos esté con los bebés", reveló Tilsa Lozano.



La amiga del ‘Zorro Zupe’ también contó que durante sus dos embarazos, Miguelón nunca se mostró tan comprometido como ella. "Nunca sentí que estábamos juntos en el embarazo. No le pedí nunca (que deje de salir), si a uno no le nace, no le nace", reveló.