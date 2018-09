MeToo: Director de la CBS es despedido por acusaciones de abuso sexual

Triunfo del #MeToo. Tras las graves acusaciones por acoso y abuso sexual, el director de la CBS, Leslie Moonves, fue sacado del directorio y podría irse de la cadena televisiva sin ningún monto de indemnización, a pesar de tener una cláusula de 100 millones de dólares. 20 millones serán donados al movimiento #MeToo, a favor de las víctimas de violencia sexual. " La donación, que se realizará de inmediato, ha sido deducida de los beneficios de indemnización que se le deben a Moonves luego de la investigación independiente en curso dirigida por Covington & Burling y Debevoise & Plimpton", dijo CBS, según cita Variety.

La casa de premiadas series como The Big Bang Theory, habría sido el lugar en el que Moonves, aprovechando su estatus de ejecutivo, hostigaba a las denunciantes. Los testimonios de seis mujeres fueron publicados en un reportaje del The New Yorker hace un mes. En ese artículo, se acusa a Moonves de forzarlas a tener relaciones íntimas y, en otros casos, de maltrato físico. Sin embargo, el ejecutivo negó de inmediato los delitos. "Las espantosas acusaciones de este artículo son falsas. Lo que es cierto es que tuve relaciones consentidas con tres de estas mujeres hace 25 años, antes de entrar en CBS”.

Pero, a pesar de ello, las investigaciones estarían avanzadas, ya que cuentan incluso con el testimonio de una veterana trabajadora de CBS. La cadena televisiva adelantó que podrían dejar con las manos vacías a Moonves. "No recibirá ningún beneficio por indemnización en este momento (aparte de ciertas compensaciones y beneficios totalmente acumulados y con derechos adquiridos); cualquier pago que se realice en el futuro dependerá de los resultados de la investigación independiente y la posterior evaluación de la Junta ", agregó la cadena.

Tras el escándalo del poderoso productor Harvey Weinstein, esta es la caída más importante a raíz de movimiento #MeToo, que ha tomado fuerza con la participación de mujeres de la industria de Hollywood, que luchan por la igualdad de género y por parar la violencia hacia las mujeres.