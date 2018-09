Janet Barboza alza su voz de protesta por miss venezolana que representará a Perú

No se quedó callada. Janet Barboza alzó su voz de protesta en las redes sociales. Tras atravesar un difícil momento por la pérdida de su bebé, la conductora de televisión utilizó su cuenta de Facebook para manifestar su molestia por los resultados de un certamen de belleza que contó con la participación de 12 modelos peruanas y 1 extranjera.

Tras darse a conocer que la modelo venezolana Jessica Russo fue coronada como "Miss Earth Perú 2018" y que posteriormente representará a Perú en la edición internacional del concurso de belleza, Janet Barboza se pronunció al respecto.

“No estoy para nada de acuerdo con esta elección. ¿Acaso no hay mujeres bellas en nuestro país para estos organizadores? ¿Es tan grande el rechazo a nuestra gente y raza que no podemos ver la belleza de los nuestros? Primero lo nuestro, qué mal, la verdad. Ya no se sabe dónde estamos. Tantos años nosotros difundiendo lo nuestro, para que ahora ocurra esto. Si han buscado notoriedad, ha sido de la peor forma”, señaló la popular ‘rulitos’ sobre la nueva abanderada de la belleza peruana.

La organizadora del Miss Perú Universo, Jessica Newton, evitó pronunciarse sobre el tema con el fin de no generar polémica. “A lo largo de este tiempo he aprendido a solo limitarme a responder cosas de mi entorno. No puedo dar una opinión porque no soy parte de eso”, expresó.

En tanto, el director de dicho certamen de belleza, Tito Paz, prefirió no pronunciarse al respecto. “No tengo nada que decir. Ahorita estoy en una reunión familiar y espero que respeten mi espacio”, declaró para el diario El Popular.

Jessica Russo nació en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, Venezuela, pero gran parte de su vida la pasó en en el estado de Aragua. Debido a la crisis de su país, hace unos meses llegó a Perú sin imaginarse que representaría a nuestro país.

Russo, quien también ganó las categorías como "El rostro más bello" y "Miss Elegancia", defendió su corona. “Quiero aclarar que soy hija de papá venezolano y mamá peruana nacida en Lima y con raíces loretanas, por tanto poseo la doble nacionalidad. Yo he sido, soy y seré peruana siempre”, escribió en Instagram.