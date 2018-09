Vía Instagram, Thalía se pronuncia tras ignorar preguntas sobre el feminismo

Respondió tras críticas por evitar incómoda pregunta. Luego de que Thalía se convirtió en blanco de críticas por evitar preguntas sobre el feminismo en entrevista con el medio 'El Español', la cantante mexicana compartió un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"¡Abraza la vida, abrazándote a ti primero! Ama todo de ti, tu vulnerabilidad, tus imperfecciones, tus locuras, tus rarezas, ámalo todo. Recuerda que somos únicos e irrepetibles, así que a vivir y amar en grande", se puede leer en el Instagram de Thalía.

Ante este mensaje, sus miles de seguidores en el mundo no tardaron en responder y se pronunciaron al respecto. Unos estuvieron en contra y otros a favor de la intérprete de 'No me acuerdo', tema que interpreta junto a Natti Natasha.

"Eres inspiración pura", "eres mi ídola Thalía", "regálame una pizca de tu luz", "Thalía, me levantas el ánimo siempre", se pudo leer entre los comentarios.

Sobre la polémica

“Thalía se hace la loca con el feminismo: “¿Me escuchas? Se desconecta, se desconecta...”, fue el contundente titular que escogió el medio 'El Español' para criticar el corto tiempo que le dedicó la artista mexicana a la entrevista que pactó con el citado medio. De allí que ahora muchos critiquen su silencio al no contestar otras preguntas.

La periodista Lorena G. Maldonado contó que al inicio pactó una entrevista telefónica de 7 minutos, sin embargo a pocos minutos de la conversación, los representantes de Thalía le redujeron el tiempo y le avisaron que le darían 5, para finalmente tener solo 3 minutos con la intérprete de 'Piel Morena', 'Amor a la mexicana' y 'Arrasando'.

Más que el corto tiempo, lo que no le pareció a la periodista de 'El español' es que Thalía evadió sus preguntas relacionadas al feminismo y el empoderamiento de la mujer y solo quiso centrarse en sus último hit y en el #ThalíaChallenge, su viral.

Antes de revelar las cuatro preguntas que no contestó la esposa de Tommy Mottola, el medio español dejó una dura crítica en su publicación de este jueves 6 de septiembre y catalogó a la mexicana como “una auténtica diva salida de la nada”. “Thalia se vendió como una mujer poderosa que ‘lleva bien los pantalones’ y que hace lo que quiere, pero en sus entrevistas demuestra que es de todo menos transgresora. La maquinaria del dinero y la resurrección de la fama la ha aplastado. Ahora se ha subido al caballo del neoliberalismo y ya no quiere bajar: ya no quiere enfangarse”, expresa.