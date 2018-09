El artista del año: Pareja de Yiddá Eslava no acepta eliminación y alarma con reacción

Un incómodo momento que causó reacciones. En la última gala del programa concurso 'El artista del año', espacio que emite América TV y conducido por Gisela Valcárcel, se registró una nueva eliminación que ha causado la participación de los usuarios en las redes sociales. Luego de su presentación en vivo, la actriz Yiddá Eslava se convirtió en la nueva eliminada.

La votación que sumó Yiddá Eslava no alcanzó para que pueda sobresalir entre los otros sentenciados, Jonathan Rojas y Shantall Oneto. Gisela Valcárcel mencionó lo siguiente antes de anunciar que la ex integrante de 'Combate' era la persona que salía de la competencia de 'El artista del año'.

"El público eligió y yo voy a leer. No pasa... Es así. Es que aquí, todas las semanas sale alguien. Aunque uno ya sabe como es el juego, uno no deja de sentir. Hasta hoy ha bailado, cantado y actuado, y le damos las gracias por su participación. Gracias por haber aceptado ser parte de esta competencia, buscando al artista del año número dos. Le decimos adiós a Yiddá Eslava, quien obtuvo el menor número de votos".

Luego de anunciarse el resultado de la votación de 'El artista del año', los compañeros de Yiddá Eslava se acercaron para despedirla. Entre los abrazos y muestras de afecto, Gisela Valcárcel se acercó para darle unas palabras por haber ingresado a la competencia. Esto ocasionó que la pareja de la actriz, el cantante argentino Julián Zucchi, tenga una reacción que tomó por sorpresa a muchos.

"Yiddá, gracias. Quiero decirte que tienes las cosas muy claras en tu vida, pero al tenerlas muy claras no ha hecho que la ternura se borre de tu rostro. Y esa combinación es casi la perfecta. Gracias por estar aquí. Me has permitido conocerte, ver todo tu talento... Gracias por haber aceptado estar en el programa".

Tras lo manifestado, las cámaras de 'El artista del año' enfocaron en varias oportunidades el rostro de Julián Zucchi, quien no puedo ocultar su fastidio tras la eliminación de la madre de su hijo.

Yiddá Eslava se despidió del programa de talentos con un romántico beso a su pareja Julián Zucchi.