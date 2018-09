Nicole Faverón dio el 'sí' en romántica boda de cuento de hadas [FOTOS]

Nicole Faverón , exintegrante de 'Esto es Guerra', cumplió uno de sus más grandes sueños junto a su, ahora, esposo Jonas Nitschack en una de las bodas más comentadas de este fin de semana. La modelo dio el 'sí' en el Club de Las Lagunas en La Molina.

El matrimonio se realizó hoy (08 de septiembre) por la tarde en el conocido club antes citado del distrito de La Molina. Nicole Faverón presumió ser la novia más feliz y las fotografías difundidas en redes sociales son el claro ejemplo de ello.

De acuerdo con las imágenes e información de algunos invitados, el matrimonio contó con un show de acrobacia, una mesa de buffet y un gran brindis por los recién casados, quienes no dejaron de derrochar amor y felicidad en todas las imágenes.

Nicole Faverón y Jonas Nitschack realizaron la respectiva sesión de fotos y mostraron sus pasos de baile de rigor con el tema romántico "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley. La exintegrante de 'Esto es Guerra' se desplayó por toda la pista y se movió como una princesa de cuento de hadas.

Es importante señalar que, Nicole Faverón se retiró de la televisión para desarrollarse profesionalmente y ahora cuenta con una escuela de modelaje. Hace pocas horas, La ex Miss Peru 2012 juró lealtad y amor perpetuo con su, hoy, esposo Jonas Nitschack.