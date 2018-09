'Los 4 finalistas, baile': Pato Quiñones sorprende a Belén Estévez con romántico detalle

En la reciente emisión de 'Los 4 finalistas, baile', Belén Estévez y Pato quiñones se mostraron más cariñosos que de costumbre. En esta ocasión, el bailarín se mostró más atento con la jurado del reality y le obsequió un caja llena de bombones, acción que fue minimizada por la argentina.

¿Por qué? Belén Estévez adujó no estar muy sorprendida con el detalle porque los dulces no eran caros y que su compañero no se esmeró con el presente.

"No se esmeró tanto, no era muy caros", expresó Belén Estévez en plena trasmisión de 'Los 4 finalistas, baile'. En tanto, el Pato Quiñones no se quiso quedar como un hombre poco detallista y le regaló un ramo de flores.

"Es un amor incipiente....No, quedo como una interesada, ¿es en serio?", manifestó Belén Estévez entre risas de complicidad tras el segundo regalo que le dio el participante.

La jurado le llamó hasta su lugar para decirle algo al oído, misma acción que repitió el bailarín, luego se retiró corriendo con una sonrisa de oreja a oreja y este cambió repentino de estado de ánimo fue observada por el conductor de 'Los 4 finalistas, baile', Cristian Rivero.

Cristian Rivero trato de hacerla de 'Cupido' entre los bailarines, quienes trataron de externalizar sus sentimientos en pleno programa. Pese a que el conductor trató de opacar el detalle del participante, Belén Estévez aceptó sorprendida todos los cumplidos del competidor. ¿Será que se están dejando llevar por sus sentimientos?

¡Mira el preciso momento en que Patricio Quiñones y Belén Estévez de dijeron varias 'cositas' al oído!