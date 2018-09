Bárbara Eden lamenta la muerte de actor de la serie “Mi bella genio”

Bill Daily, quien interpretó al ‘Mayor Healey’ en la recordada y exitosa serie de televisión “Mi bella genio”, falleció a los 91 años. El actor estadounidense dejó de existir el pasado martes 4 de septiembre en Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos).

La lamentable noticia la dio a conocer J. Patrick Daily, hijo de Bill Daily. “Amaba cada puesta de sol, amaba cada comida, simplemente decidió ser feliz con todo”, expresó en las redes sociales.

El estadounidense que nació en Des Moines, Iowa, el 30 de agosto de 1927, estuvo en diversas producciones como "The Bob Newhart Show" de CBS, "Small & Frye" (1980), “Bewitched,” “Love Boat,” “The Mary Tyler Moore Show,” and “Love, American Style,”, así como en "Aloha Paradise" y "Starting from Scratch". En 2010, trabajó en la película Horrorween.

Además de actor y guionista, Bill Daily también se desempeñó como director de la Comisión de Cine de Nuevo México a fines de la década de 1980.



En “Mi bella genio”, serie televisiva de NBC que duró cinco temporadas en las pantallas chicas, Bill Daily trabajó con Larry Hagman (‘Capitán Nelson’) y Bárbara Eden (‘Jeannie’), quien justamente se pronunció en su cuenta de Twitter.





Barbara Eden, seudónimo de Barbara Jean Morehead (1931), recordó a Bill Daily de forma tierna y le dejó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

“Nuestro astronauta favorito, Bill Daily, ha fallecido. Fue maravilloso para trabajar. Era un hombre gracioso y dulce que nos mantuvo a todos en alerta. Estoy tan agradecida de haber conocido y trabajado con ese bribón. Hasta que nos volvamos a ver Billy, xo -B #RIPBillDaily”, dice la publicación de la actriz y cantante estadounidense de 87 años.

Our favorite zany astronaut, Bill Daily has passed. Billy was wonderful to work with. He was a funny, sweet man that kept us all on our toes. I'm so thankful to have known and worked with that rascal. Until we meet again Billy, xo -B #RIPBillDaily pic.twitter.com/OVZjaWB9CP