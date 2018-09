santi lesmes“La gente no está preparada para las cosas directas”

Te encontrarás cara a cara con Lucho Cáceres en ‘El artista del año’.

Sí. Creo que Lucho Cáceres debería preocuparse, antes que si voy o no al programa, en tener buenos comentarios para ayudar a progresar a los artistas, porque creo que, de momento, no está cumpliendo ese rol.

¿Qué opinas sobre lo que dijo Jessica Newton, de que la belleza no tiene un grosor?

Hay muchas personas que han opinado de este tema y se han operado hasta el alma. Es un poco cara de palo que una persona que pasa la mitad de su vida en un quirófano arreglándose todo diga que no importa si alguien es gorda o flaca. Que una persona que se dedica a hacer certámenes de belleza como Jessica Newton y en todos los años que lleva haciéndolos solo haya incluido a una chica gordita, Mirella Paz, me parece un poco hipócrita. Entonces, ¿por qué la mitad de las participantes de sus certámenes no son gorditas? ¿Por qué manda a todas las participantes de sus certámenes al gimnasio todos los días si la belleza está en el interior?

¿Decir las cosas sin filtro te ha traído problemas?

Yo sé que en Perú la gente es extremista, yo tengo claro que si me levanto una mañana y digo que, por ejemplo, el cebiche es horrible o que el pisco es chileno todo el país se me va a tirar encima. La gente no está preparada para las cosas directas. Respetemos los puntos de vista de todas las personas.❧