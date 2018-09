Belén Estévez encara en vivo a Tilsa Lozano por recordarle su pasado [VIDEO]

Tras remecer la farándula local con su entrevista a Rodrigo González sobre las comprometedoras imágenes de Miguel Hidalgo en una discoteca, Tilsa Lozano reapareció el último viernes en las pantallas chicas como jurado de ‘Los 4 Finalistas, baile’ en reemplazo de Pachi Valle Riestra.

En conversación con Cristian Rivero y Jazmín Pinedo, la ex ‘conejita’ aseguró que se sentía bien y que aceptó la invitación del programa de Latina para divertirse.

Tilsa Lozano aseguró que ella no es especialista, por ello Cristian Rivero la presentó como "un televidente más, pero sentado en la silla del jurado". “Estoy feliz de estar acá con ustedes con este público maravilloso. Sé que el programa está siendo un éxito. Voy a hacer la voz del pueblo”, dijo.

Minutos después del programa del viernes de ‘Los 4 Finalistas, baile’, Tilsa Lozano se vio enfrentada a Belén Estévez, luego de que la argentina opinara sobre una de las parejas que llegó al set para retar a los participantes sentados en sus sillas.

Belén Estévez manifestó que le encantan “las parejas que son pareja en la vida real porque lo trasladan a la pista de baile y hay una suerte de simbiosis, una sinergia”, sin imaginar que Tilsa Lozano la interrumpiría para recordarle su pasado. “Como tú comprenderás”, manifestó la pareja de Miguel Hidalgo en referencia a Waldir Felipa, el bailarín con quien tuvo un romance y con quien participó en ‘El Gran Show’.

La compañera de Marco Zunino y Pachi Valle Riestra no dudó en responderle. “Vino Tilsa ¿no? Claro, Pachi era más tranquila Pachi, te extrañamos…”, expresó la gaucha y tuvo que escuchar el contraataque. “Se nota que no te digan las verdades en tu cara”, señaló Lozano. “A mí me encanta, me encanta”, se defendió la extranjera.

Cabe recordar que no es la primera vez que Tilsa Lozano y Belén Estévez se enfrentan. En diciembre del año pasado, la exnovia de Juan Manuel Vargas criticó a la rubia por eliminar a Waldir Felipa de ‘Reyes del show’, donde ella era miembro del jurado.

Según Lozano, Belén Estévez mezcló sus problemas personales con el ámbito profesional y sacó a Waldir Felipa de la competencia. “Si le pone 5 (a Waldir) en cada baile, imagínate... lo mismo se vio en la eliminación de Lucas (Piro), todo el jurado estaba pidiendo que se quede, que se haga una excepción y claramente ella mezcló las cosas personales con las profesionales”, señaló Tilsa.