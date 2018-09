La Paisana Jacinta realiza divertida coreografía del #ThaliaChallenge [VIDEO]

El actor cómico peruano, Jorge Benavides no deja de hacer reír a sus miles de seguidores en las redes sociales con sus divertidas parodias. Tras el éxito de su video imitando a la cantante mexicana Thalia con el popular "Me oyen, Me escuchan".

Se animó a volver hacer el #ThaliaChallenge con el personaje de La Paisana Jacinta, pero ahora con una singular coreografía acompañada en esta oportunidad por el elenco del 'El Wasap de JB'.

La canción que se escucha de fondo en el video de La Paisana Jacinta, es el nuevo hit musical de Thalía, quien fue blanco de críticas, pero ella no desaprovechó el baño de popularidad que vive en estos momentos, y sacó su propia versión del "Me oyen, Me escuchan", hasta sacó coreografía oficial y es bailado por sus fans.

La Paisana Jacinta quiso imitarla, y claro que lo consiguió, aunque también le aumentó unos cuantos pasos y una cuota de humor.

El video compartido en la página de Facebook de Jorge Benavides ha causado sensación, y ya tiene 167 mil reproducciones, muchos de los seguidores del cómico quieren imitar este reto titulado el #JacintaChallenge.

El sketch lo podrás ver hoy en el programa 'El Wasap de JB' que se emite los fines de semana por la señal de Latina.