Mac Miller, expareja de Ariana Grande, habló de la depresión que sufría en su última entrevista

Mac Miller enlutó a la industria musical tras dejar de existir este viernes 7 de setiembre, aparentemente a causa de una sobredosis, informó el portal TMZ.

Tras su muerte, miles de fans en el mundo lloran su partida y algunos malos cibernautas han señalado a la cantante Ariana Grande como la causante de su deceso.

Pero solo los verdaderos seguidores de Mac Miller saben que Ariana Grande no tiene nada que ver con su muerte. El músico seguía produciendo y estaba promocionando su último disco 'Swimming'.

Fue en una entrevista para la revista Vulture que Mac Miller habló de la depresión que tenía por muchos otros temas que oscurecían sus días. "No quiero estar deprimido. Quiero poder tener días buenos y días malos... No me puedo imaginar no levantarme a veces y decir 'No tengo ganas de hacer nada'. Y luego tener días en los que te despiertas y te sientes en la cima del mundo", expresó en ese entonces.

En otro momento de la entrevista, Mac Miller habló de su relación con los medios. "Podría tratar de controlar a los medios. Pero he encontrado libertad en simplemente vivir y dejar que la gente diga lo que sea que quieran. ¿Me importa realmente lo que Hollywood Life está diciendo? Si leo un titular, y digo, 'Wow, eso es completamente falso...'. Estoy como, 'Eso es todo. De acuerdo, genial. Entonces, un grupo de niñatos ahora piensa eso'. Bien. Mientras tenga personas que escuchen mi música, y aún exista esa relación... toda esa porquería dura un día", señaló.

Cabe mencionar que esta entrevista se realizó en agosto, pero se publicó este 6 de setiembre, un día antes de la muerte de Mac Miller.

Fotos: AFP.