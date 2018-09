Mac Miller murió a los 26 años: Jaden Smith envió un emotivo mensaje en Twitter

Tras el fallecimiento del rapero Mac Miller, distintas celebridades de la música, el cine y la televisión se han pronunciado en las redes sociales para despedirse de la expareja de Ariana Grande. Jaden Smith no fue la excepción y escribió un emotivo mensaje en cuenta de Twitter.

"Larga vida a Mac Miller. Descansa en paz. Te amamos", fue el sentido mensaje del cantante y rapero Jaden Smith en su cuenta oficial de Twitter.

Además, Jaden publicó una emotiva fotografía al lado de su amigo Mac Miller, donde ambos caminan sonriendo a las afueras de un concierto de rap.

Long Live Mac Miller, Rest In Peace We Love You — Jaden Smith (@officialjaden) 7 de septiembre de 2018

Mac Miller y Jaden Smith fueron amigos y colegas en la industria de la música. Su amistad se vio reflejada en una reciente publicación que hizo la expareja de Ariana Grande en Instagram, donde ambos se lucen en un concierto.

Otros raperos también han expresado su tristeza por la temprana partida de Mac Miller. Tal es el caso de Wiz Khalifa, quien se despidió de su colega con estas palabras: "Orando por la familia de Mac y que descanse tranquilo".

"No sé qué decir, Mac Miller me llevó a mi segunda gira. Pero más allá de ayudarme a iniciar mi carrera, era uno de los tipos más dulces que he conocido. Gran hombre. Lo amaba de verdad. Estoy completamente roto. Dios lo bendiga", expresó Chance The Rapper en Twitter.

¿Quién es Mac Miller, el ex de Ariana grande?

Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992, en Pittsburgh, Pensilvania, hijo de Karen Meyers, una fotógrafa, y Mark McCormick, un arquitecto. Su padre es cristiano y su madre es judía. Miller fue criado como un judío y tuvo un Bar Mitzvah. Miller se crió en el Breeze Point de Pittsburgh.​

Mac Miller decidió centrarse en su carrera en el hip hop y dejar de lado los estudios, aunque no se lo tomaba muy seriamente, más tarde señaló: “Tengo serias verdades acerca de ello, y cambió mi vida completamente… yo solía hacer deporte, jugaba a todos los deportes, e iba a todas las fiestas de la preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me lo tomé mucho más en serio y no he parado desde que cumplí 15 años”.