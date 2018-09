Ariana Grande: fans de Mac Miller acusan a cantante de la muerte del rapero

Fanáticos arremetieron contra la cantante. Hace unas horas se conoció la muerte del joven rapero Mac Miller, aparentemente por una sobredosis, según el portal web TMZ. Por lo que miles de mensajes se dieron a conocer a través de Twitter. Sin embargo, algunos fans y usuarios han atacado a Ariana Grande pues consideran que “ella tiene la culpa” por el deceso del intérprete de 26 años.

“Mac fue encontrado el viernes al mediodía en un dormitorio en su casa de San Fernando Valley, EE.UU., y fue declarado muerto en la escena”, se lee en el portal de TMZ sobre la muerte del rapero.

Los usuarios de Twitter empezaron a cuestionar sobre el fallecimiento y culparon a la cantante Ariana Grande por la muerte. La mayoría considera que el fin del romance, en mayo último, provocó que Mac Miller cambiara su conducta y se involucrara más con las drogas. Además, recordaron a Ariana que a las semanas de finalizar su romance con Mac empezó uno nuevo con el comediante Pete Davidson.

Pese a los ataques un grupo de usuarios de Twitter sostuvieron que no se le debe echar la culpa a la estrella de pop pues su relación ya estaba desgastada por los problemas que tenían. Como se recuerda Ariana Grande y Mac Miller estuvieron por dos años, y tras el fin de su romance la cantante de 25 años presentó en Instagram al actor Pete Davidson.

Con esta foto Ariana Grande confirmaba su romance con el comediante.

Pese al escándalo, el rapero dijo que se siente feliz por la relación de Ariana Grande. "Estaba enamorado de alguien. Estuvimos juntos durante dos años. Trabajamos en los buenos tiempos, los malos momentos, el estrés y todo lo demás. Y luego llegó a su fin y los dos seguimos adelante. Y es así de simple", dijo Mac Miller en una entrevista.



"Toda (la ruptura) es un poco extraño, pero no es negativo", dijo. "Es solo una parte de algo que continuará ayudándome a hacer lo que soy. Hay energía positiva. Estoy feliz por ella y sigo adelante con mi vida", comentó en su momento el rapero.

Reacciones en Twitter



Estoy super triste por lo de Mac Miller pero me parece de ser un poco retrasado echar la culpa de esto a Ariana Grande, madurar un poco porfavor.

Una tremenda burla que relacionen (y culpen) a Ariana Grande por la muerte de Mac Miller. Ella no tiene absolutamente nada que ver con eso, ni tampoco, se debería de insinuar que Ariana es todo lo que Mac era, porque no es así. Mac Miller es Mac Miller, y punto.

no pueden culpar a ariana por la muerte de mac miller, se sabe que el estuvo metido en drogas desde antes de estar con ella, todos estamos muy mal porque para el fandom fue alguien que estuvo con ariana y de las mejores personas, tengan respeto y dejen de culpar sin saber

ariana debe estar pasando los peores 2 años de su vida, por lo que pasó en manchester y ahora la culpan por la muerte de mac miller lpm don't blame that angel

¿Estas jodiéndome? No fue asesinato. Ella no tiene la culpa. Es un tema aparte que Mac Miller haya tenido el ataque de depresión y sufrir de aquella sobredosis ¡Fue su decisión y Ariana no influyo en nada de eso! ¿Quieren dejar de arrojar mierda sin analizar un poco la situación? https://t.co/RojkdvqT4v