Tilsa habló sobre ampay de Miguel Hidalgo: "Creo que si algo se rompió, es mejor separarse"

Luego que Miguel Hidalgo fue protagonista de unas comprometedoras imágenes en una discoteca de Lima, su pareja Tilsa Lozano fue entrevistada por Rodrigo González y contó como lleva la relación con el padre de sus hijos.

En declaraciones para el programa 'Válgame Dios', la ex 'Vengadora' señaló que las imágenes sí la afectaron. "No puedo hablar de una infidelidad porque yo no la veo. Lo que sí puedo decir es que yo veo una situación incómoda. A mí no me gusta. Hay un montón de gente que me ha dicho que no pasa nada y creo que cada persona es diferente. A ti te puede molestar algo que a mí no me molesta", sentenció.

Tilsa Lozano fue clara al referirse que el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, tuvo un comportamiento inapropiado para ella. "A mí no me cuadran las imágenes y tengo que ser sincera conmigo misma. Es una situación sumamente incómoda para mí, pero hay muchas especulaciones que se han dicho estos días, que yo las quiero aclarar y prefiero separar las cosas. Ustedes saben que siempre he dicho que hay que apechugar, de ser una persona frontal y a mí me gusta la verdad. Siento que no lo voy a disculpar y no lo voy a cubrir. Tampoco me haré la loca porque yo no soy así. No soy ese tipo de mujer. Si hay mujeres que prefieren ver a la derecha o a la izquierda o hacerse las ciegas, yo no las voy a juzgar, pero yo no soy así", señaló.

"Lo que me ha dolido mucho y me duele más allá de lo que siento con las imágenes, es todo lo que se ha tejido alrededor. Hay una cosa que hay que aclarar porque él es el papá de mis hijos y escuchar que le digan parásito y que le digan mantenido y muchas otras cosas más, a mí me duele en el alma, más allá del problema que pueda tener con él", agregó Tilsa Lozano.

Aunque no fue clara al señalar si sigue con Miguel Hidalgo, Tilsa Lozano señaló que siempre tendrá una relación cordial con él por sus dos hijos. "Él (Miguel Hidalgo) siempre será mi familia. Superemos o no superemos lo que estamos pasando ahora porque él es el padre de mis hijos y prefiero tener una mejor relación. Sigamos o no sigamos, él siempre será mi familia", expresó.

Tilsa Lozano: "Por ahora no quiero hablar con Miguel Hidalgo"

En entrevista con el programa 'Válgame Dios', Tilsa Lozano se mostró muy sensible y hasta lloró al hablar sobre el padre de sus hijos. "A mí me gusta vivir en paz y estar tranquila. Me gusta confiar y para mí esta situación es muy difícil porque yo no sé si podré volver a confiar. A mí estas cosas no me gustan", sentenció.

Además, Lozano dijo que hasta el momento no ha conversado con Miguel Hidalgo. "Por ahora no quiero hablar con él y no estoy lista para enfrentarlo. No quiero ir al choque, no quiero pelear y no quiero generar una discusión porque me conozco. Recién él ha llegado de viaje y hay una conversación pendiente", contó.

"Para él no ha hecho nada malo, pero para mi sí porque a mi no me gustan esas imágenes. A mi me gusta vivir en paz y confiar. Tengo que hablar con él... tenemos dos hijos hermosos y creo que siempre seremos una familia, pero eso no significa que tenemos que estar juntos para ser una familia. Creo que si algo se rompió, es mejor separarse, queriéndonos como amigos a generar una relación tóxica", añadió Tilsa.

Sobre el ampay de la pareja de Tilsa Lozano

El programa 'Válgame Dios' mostró imágenes que comprometen a la pareja sentimental y padre de los hijos de la ex 'Vengadora' Tilsa Lozano. Según se puede ver en el video presentado por el programa de entretenimiento de Latina, Miguel Hidalgo se encuentra en una discoteca con amigos y amigas, pero lo que más llamó la atención fue su acercamiento y confianza con una de ellas.

Así es, Miguel Hidalgo se encontraba en un lugar público y se dejó ver muy cariñoso con misteriosa mujer. Las imágenes muestran a la pareja de Tilsa Lozano muy contento junto a sus amigas, pero tuvo un especial acercamiento con una de ellas.

La reportera de la nota informó que las imágenes fueron grababas el sábado 4 de agosto, cuando Tilsa Lozano tenía semanas de haber dado a luz a su segundo hijo Massimo.