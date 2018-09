¿Maricarmen Marín se hizo un "arreglito" en el rostro? [FOTOS]

En las redes sociales, varios seguidores de Maricarmen Marín sospechan que la popular 'dulce princesita' se habría realizado unos pequeños retoques en su rostro. Al parecer desde que empezó la nueva temporada de 'Yo Soy', la cantante que forma parte del jurado del programa de Latina luce diferente, con un cambio totalmente radical, según los comentarios que dejaron sus admiradores en el perfil de Instagram.

Para los fanáticos de Maricarmen Marín el tamaño de sus labios y el perfil de su nariz, no pasaron desapercibidos.

Unos a favor y otros en contra. Algunos resaltaron la belleza de la cantante, pero hubieron quienes consideran que se hizo una mala cirugía, y perdió su toque natural.

En su cuenta oficial de Instagram, Maricarmen Marín no ha dejado de compartir fotografías, y esto ha sido aprovechado por varios usuarios para comentar su 'supuesta cirugía estética'.

"Qué te hiciste en el rostro, ya no eres la misma", "Mari hermosa ya ni sonríes será acaso por la posible operación que te has hecho... Vuelve a estar risueña como siempre, sino no eres la Maricarmen de siempre, éxitos", "Que te hicieron en la nariz quién fue el cirujano para no ir nunca te desfiguró mi reyna tan linda que eras", son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

Ciertos críticos analizaron todo el look de la cantante e indicaron que se habría sometido a un tratamiento para aumentar el volumen de sus labios, además aplicarse botox para borrar las líneas de expresión, incluso quitarse la bolsa debajo de los ojos.

Por el momento Maricarmen Marín no se ha pronunciado al respecto, pero ¿crees que se ha hecho algún retoque?

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)