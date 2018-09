Magaly Medina y su polémico tuit tras el llanto de Tilsa Lozano en Latina

No se quedó callada y lanzó terrible indirecta. Luego de que Rodrigo González lanzara la promoción del desgarrador llanto de Tilsa Lozano contando su verdad sobre su situación actual con Miguel Hidalgo tras las polémicas imágenes con señoritas, Magaly Medina se pronunció en Twitter y se armó una polémica entre los usuarios de la red social.

El avance de la entrevista fue lanzada en Instagram y se escucha a Rodrigo González decir "las parejas dicen 'estamos embarazados'", a lo que Tilsa Lozano responde "bueno, a él no... Lo que no le nace, no le nace".

Al ver las noticias de espectáculo, Magaly Medina también opinó al respecto y cuestionó a la exvengadora de cuánto cobró por la entrevista con el conductor de ‘Válgame Dios’. Rodrigo González. “Que nos cuenten cuánto cobró. Con lagrimones incluido, ¿habrá subido la tarifa?”, comentó en su cuenta de Twitter la periodista.

Como se recuerda Magaly Medina y Tilsa Lozano han tenido algunas indirectas a través de las pantallas. Incluso Tilsa Lozano aseguró que la reina de la televisión era Gisela Valcárcel, cuando visitó el set de ‘El gran show’, la exmodelo se sintió cómoda y le envió comentarios a la periodista.

Desde entonces la enemistad entre ambas se dio. Vía Twitter, los usuarios al leer el mensaje para Tilsa Lozano se armó un debate.

“Casi nunca estoy de acuerdo con usted, pero esta vez tiene razón. ¿Cuánto costaron esas lágrimas?", "Acostumbrada cobrar para hacerle la víctima y llorar ante cámaras... y de ahí en un par de meses me imagino que irá a decir que no quiere hablar de su vida privada", "Como le gusta la cámara a Tilsa. Los problemas de pareja no se ventilan como si fuera una novela donde todo el mundo puede leer", "El karma le llegó. Eso le pasa por envidiosa y mal hablada. Raja de todas las mujeres y no se arrepiente", "Pero tu nunca dijiste cuánto pagabas a tus entrevistados”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.