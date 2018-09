Karla Tarazona mandó un rotundo mensaje a Tilsa Lozano tras ampay de 'Miguelón'

En el dolor hermanas. La conductora de television, Karla Tarazona se unió a los diversos personajes de la farándula peruana que le han mostrado su apoyo a la exvengadora, Tilsa Lozano.

Esto tras el ampay que reveló 'Válgame Dios', en las imágenes se ve a Miguel Hidalgo Jr, pareja y padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, bailando muy pegado y cariñoso con varias chicas en una discoteca.

“La verdad, prefiero no ahondar en el tema, no quiero hacer ‘leña del árbol caído’, porque yo he pasado esto y sé lo difícil que es cuando una mujer que recién ha dado a luz pasa por una situación tan complicada como esta”, comentó Karla Tarazona.

"No he visto el video, pero imagínate una mujer que recién da a luz, que está con todas las sensaciones y sentimientos a flor de piel, es feo, se siente feo", expresó la ex de Christian Domínguez, quien en el pasado vivió una situación similar.

"Lo único que le puedo decir es que cuando una tiene hijos y pasa por situaciones complicadas se debe pensar en los pequeños, porque somos el ejemplo de ellos, y nos tienen que ver fuertes. Sí, puedes llorar, puedes gritar, pero en tu cuarto, encerrada bajo ‘cuatro llaves’... cuando sales tienes que llevar siempre una sonrisa para que ellos aprendan a ser fuertes como tú”, resaltó Tarazona.

La conductora le recomendó a Tilsa Lozano que debe seguir avanzando en su vida y por sus hijos, además, que la "vida da muchas vueltas y uno debe hacerse responsable de las cosas que hace", acaso ¿el karma le llegará a Miguelón?

Karla Tarazona aprovechó el momento para enseñar el tatuaje que se hizo en la espalda con los nombres de sus tres hijos en hebreo. Asimismo, mencionó que los juicios con los padres de sus hijos, Christian Domínguez y Leonard León continúan.