Jamila Dahabreh reveló lo que habló con Sheyla Rojas tras 'ampay con Pedro Moral [VIDEO]

Modelo reveló conversación que tuvo inesperado encuentro con la conductora de televisión. Después que el programa ‘Válgame Dios’ emitiera unas imágenes de Pedro Moral y Jamila Dahabreh en una situación comprometedora, la modelo salió aclarar que el clip es antiguo y fue mucho antes que la relación existiera entre Sheyla Rojas y Pedro Moral. La empresaria contó que habló con la norteña para aclarar las cosas.

"Me parece mal, yo he hablado con Sheyla, le mandé un mensaje y me dijo 'si, no te preocupes', yo la conozco a Sheyla hace muchos años y no, jamás le haría eso. A Pedro también lo conozco, es mi amigo, me cae súper bien y lo veo súper enamorado de Sheyla", contó Jamila Dahabreh y negó rotundamente que exista algo con el empresario.

Jamila Dahabreh también se mostró molesta por ser relacionada con la pareja de una de sus amigas. "Que me relacionen con alguien que está a punto de casarse con una amiga mía, me parece mal", comentó la modelo. Jamila Dahabreh también aclaró que nunca tuvo nada con Pedro Moral y todo se trataba de una broma.

Cuando salió la promoción del supuesto ampay de Pedro Moral y Jamila Dahabreh, Sheyla Rojas se pronunció en Instagram. "No entiendo la necesidad de vender un disque ‘ampay’ con un video recontra pasado e incluso ni siquiera conocía en esa época a mi novio", escribió Sheyla en su cuenta de Instagram. “¡La maldad de ese programa es increíble!”, añadió la compañera de Choca Mandros y Nicola Porcella.



La maldad nunca es más fuerte que la verdad, al final está siempre acaba venciendo", concluyó la exintegrante de ‘Combate’.