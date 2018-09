BTS: este es el rostro de V sin maquillaje [FOTOS]

Sorprende a los Army’s. V es el nombre artístico del cantante Kim Tae Hyung, uno de los integrantes más famosos de la banda de kpop BTS. Sus siete integrantes, compuestos por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, no deja de asombrar a sus fanáticas desde su aparición en el año 2013.

V nació el 30 de diciembre de 1995 y a sus 22 años ha asombrado a sus fans al lucir al natural. Como se sabe, los cantantes de kpop siempre han mantenido una imagen muy cuidada e impecable en sus presentaciones, shows, eventos o conciertos por lo que se comenta lo bien que luce sin las capas de maquillaje.

Como se sabe el joven es un cantante, modelo, actor, bailarín, compositor y MC surcoreano. Es uno de los integrantes de BTS que siempre le ha gustado la moda pues se le ha visto con las últimas tendencias de Europa y de los mejores diseñadores. Es más, sus fans han seguido sus pasos pues es todo una influencia para ellas.



Según las Army’s V de BTS tiene una de las caras más hermosas en la industria del kpop y cuando no está usando ningún maquillaje es aún más hermoso. Te dejamos algunas fotos de V que prueban que luce bien sin maquillaje.

Logros

BTS ha recibido cinco premios al mejor artista nuevo en Corea del Sur, incluido el premio "New Artist of the Year" de los Melon Music Awards de 2013,​ además de dos premios a mejor artista nuevo en Japón​ y uno en China.9 En 2016 recibieron el premio daesang al "Artista del año" en los Mnet Asian Music Awards y el premio al "Mejor álbum del año" en los Melon Music Awards por The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.​

Su popularidad internacional y su presencia en redes sociales los llevó a ser en 2017 el primer grupo kpop en ser nominados y recibir un premio Billboard Music Award, en concreto en la categoría "Top Social Artist" .​ En 2015 recibieron también un MTV Europe Music Award como mejor artista coreano y una nominación como mejor artista asiático.