Harry y Meghan hacen tremenda revelación de la Familia Real [FOTOS]

Su presencia sorprendió a más de uno. Después de años de asistir en solitario el príncipe Harry a los WellChild Awards, esta vez lo hizo junto a su esposa Meghan Markle. Este evento reconoce a los valientes pequeños que están luchando contra alguna grave enfermedad en el Reino Unido. Los dos integrantes de la realeza estuvieron con los niños.

Mckenzie Brackley, de cuatro años, fue uno de los protagonistas para recibir el premio a Niño Inspirador en la categoría de 4 a 6 años, después de luchar valientemente contra la Parálisis Flácida Aguda.

El niño estaba emocionado de poder conocer a la pareja real, pero les hizo una confesión, no le gustan nada las cámaras. Harry y Meghan no tardaron en confesar que a ellos también le desagrada las fotos.

La mamá del pequeño contó cómo fue el encuentro de Mckenzie Brackley con Harry y Meghan. “Fueron encantadores. Sabían que él (Mckenzie) estaba asustado por las cámaras y le dijeron que a ellos tampoco les gustaba estar rodeados de ellas. Le dijeron que era increíble y que siguiera como lo había estado haciendo, y que cuidara de mí. Nunca se le va a olvidar esto, aunque solo tiene cuatro años”, comentó.

The #DukeandDuchessofSussex meeting four-year-old Mckenzie Brackley ahead of the #WellChildAwards later this evening💜🏆🌟 pic.twitter.com/YjHwg08Zo2